Jennifer Lopez più ruggente che mai! Dopo la foto mozzafiato, altre novità!

Jennifer Lopez acquista sempre più talento, grinta e fascino con il passare del tempo. Bellissima agli esordi, oggi, a 50 anni d'età, è ancora più affascinante, brava e risoluta di prima. L'età le ha donato una nuova consapevolezza, che Jennifer sa come far fruttare.

Così l'abbiamo vista, gloriosa e vincente, all'Halftime Show del Super Bowl dove, insieme a Shakira (e con il contorno dell figlioletta Emme) ha regalato agli spettatori un live impossibile da dimenticare, per verve, coordinazione, entusiasmo e potenza.

Adesso Jennifer ci ha regalato un'altra immagine di sé; una foto, postata sul suo account Instagram, in cui appare in tutto il suo fascino, Come a dire: a ogni età si è belle e consapevoli, orgogliose di sé.

Visualizza questo post su Instagram Relaxed and recharged. Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 16 Feb 2020 alle ore 10:22 PST

Infine, è arrivato alla star anche l'omaggio di una celebre ditta di bambole, che ha creato due Barbie ispirate allo show del SuperBowl: una ritrae Jennifer, l'altra Shakira. Tanto icone da diventare persino oggetti da collezione. E i fan già sono in delirio... (Foto Getty Images)