Lady GaGa ha davvero dimenticato Bradley Cooper!

San Valentino ha fatto la sua parte. E adesso si può davvero dire che Lady GaGa ha finalmente ritrovato l'amore (e la serenità). La prova è il selfie che l'artista ha postato sul suo profilo Instagram, in cui appare felice con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Michael Polansky. Inequivocabili anche le parole che accompagnano la foto: «Ti amo».

Finalmente una bella notizia per Lady GaGa, dopo la rottura del fidanzamento con Christian Carino e le indiscrezioni continue sul suo rapporto con Bradley Cooper.

Michael Polansky ha 33 anni, è laureato in matematica e informatica all’università di Harvard ed è CEO del gruppo Parker. Secondo il magazine People, che riporta le voci di alcune fonti (anonime), Lady GaGa e Michael «non sono mai stati timidi nel mostrarsi in pubblico e sembrano molto felici insieme... Hanno iniziato a frequentarsi prima di Natale. Lui è un bravo ragazzo e fa di tutto per passare del tempo con lei».

(Foto Getty Images)