Adele canta a sorpresa al matrimonio della sua migliore amica!

Adele ha fatto un bellissimo regalo alla sua migliore amica, Laura Dockrill. In occasione del matrimonio della ragazza, che sì è appena svolto a Londra, non solo ha officiato le nozze, ma si è anche esibita a sorpresa in uno show mozzafiato, interpretando alcune delle sue hit più amate.

Inutile dire quanto i presenti abbiamo apprezzato il meraviglioso concerto a sorpresa. Che è stato postato più e più volte sul web, per la gioia di tutti i fan di Adele. (Foto Getty Images)