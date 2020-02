Enrique Iglesias e Anna Kournikova postano le prime foto della loro terza figlia

Lo scorso 30 gennaio Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori per la terza volta, questa volta di una splendida bambina.

Visualizza questo post su Instagram 01.30.2020 Un post condiviso da Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) in data: 13 Feb 2020 alle ore 10:42 PST

La notizia era circolata fin da subito, anche grazie alla conferma dell'orgogliosissimo zio, Julio Iglesias Jr (fratello di Enrique), che aveva annunciato ai microfoni dell'emittente radiofonica cilena ADN: «Sono già diventato zio. Mio fratello è padre di tre figli ed è molto felice».

Visualizza questo post su Instagram My Sunshine 01.30.2020 Un post condiviso da Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) in data: 13 Feb 2020 alle ore 10:13 PST

La coppia, invece, da sempre molto attenta alla propria privacy, ha chiaramente scelto di godersi i primi momenti di questa nascita nell'intimità della famiglia. E solo nelle scorse ore, a distanza di qualche giorno dalla nascita, l'ex tennista russa e il cantante spagnolo hanno deciso di condividere con il mondo la loro gioia, postando sui rispettivi profili Instagram le prime foto della nuova arrivata.

Visualizza questo post su Instagram My Sunshine 01.30.2020 Un post condiviso da Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) in data: 13 Feb 2020 alle ore 10:27 PST

Nella didascalia di entrambi compare soltanto la data di nascita (30 gennaio) ed una dolce dedica: «My Sunshine».

La coppia ha già due figli, i gemelli Lucy e Nicholas, nati il 16 dicembre 2017. Dal 2012 Enrique e Anna non sono più stati fotografati insieme ad eventi pubblici e hanno la massima cura per la loro intimità familiare, fatta eccezione per qualche dolcissimo scatto pubblicato sui loro profili social.

Non sorprende che la coppia abbi deciso di allargare ancora la famiglia. La Kournikova non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità. Già nel 2011 l'ex tennista aveva dichiarato: «Voglio assolutamente avere dei figli, che siano miei o adottati. Adoro prendermi cura delle persone».

(Credits photo: Getty)