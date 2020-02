Buon compleanno, Carole King!

La celebre cantautrice Carole King è nata a Brooklyn il 9 febbraio 1942.

Il suo talento compositivo è stato incredibilmente grande: la King ha composto (da sola o con altri autori) 118 canzoni che sono entrare nella classifica delle 100 più vendute negli Stati Uniti e 61 che hanno invece conquistato le classifiche britanniche. Molte hit furono scritte con il suo primo marito, Gerry Goffin. La King ha avuto quattro mariti ( e anche una relazione con un altro grande della musica, James Taylor).

L'album di Carol King dal maggior successo è stato senza dubbio "Tapestry", che ha venduto oltre 75 milioni di copie nel mondo.

Carole King ha vinto quattro Grammy Awards. La sua vita ha ispirato il film del 1996 "Grace Of My Heart" e il musical "Beautiful: The Carole King Musical".

Nella foto (Getty Images) Carole King è con James Taylor.