Lady Gaga ha un nuovo fidanzato. Ecco chi è

Lady Gaga è innamorata. Dopo tanti mesi di rumor e finte relazioni, la regina delle trasformazioni ha praticamente fatto l'annuncio ufficiale. Ha postato, infatti, una foto che la ritrae con un giovane, sconosciuto al mondo dello spettacolo. Si tratta dell'imprenditore Michael Polansky.

Facciamo un passo indietro. I due sono stati avvistati insieme già da qualche tempo. L'ultima occasione si è verificata durante il Super Bowl, con un baciosul balcone dell'albergo. A Capodanno invece la prima apparizione. Si vocifera, infatti, che la coppia abbia iniziato a frequentarsi dal mese di dicembre. Nello scatto che la cantante e attrice ha pubblicato su Instagram, la vediamo abbracciata al suo fidanzato su una barca al largo di Miami. Un momento di relax che ha sancito il loro amore.

Ma chi è questo sconosciuto che ha rubato il cuore di Miss Germanotta? Michael ha 33 anni ed è laureato in matematica applicata e informatica all'università di Harvard. Oggi è CEO del Parker Group e cofondatore del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, che opera nella ricerca contro il cancro e sostiene gli sforzi filantropici nel campo delle scienze della vita, della sanità pubblica globale, oltre ad avere impegni in campo civico e delle arti. Un uomo da sposare, insomma.

Secondo una fonte ben informata, i due si sarebbero conosciuti durante un evento della fondazione e da lì avrebbero iniziato a frequentarsi. "Lui è un bravo ragazzo – ha riportato la fonte – e fa di tutto per passare del tempo con lei". Polansky ha tutte le carte in regola per essere un amore grandissimo.

