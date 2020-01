Adele è dimagrita per amore!

Negli ultimi giorni le foto di Adele (31 anni), evidentemente dimagritissima, avevano fatto il giro del mondo, creando apprensione tra i fan, preoccupati per il suo stato di salute.

Un cambio di vita, annunciato da Adele alla fine del 2019, che ha portato a un cambiamento drastico del suo aspetto fisico, come si sono accorti tutti i fan che hanno visto le ultime foto della cantante dei record. Adele, nel corso della recente vacanza ai Caraibi in compagnia dell’amico e collega Harry Styles e dell’attore comico James Corden, ha infatti sfoggiato una silhouette asciuttissima.

Adele ha perso ben 30 chili e, come rivela una fonte molto vicina alla cantante, lo avrebbe fatto per amore del figlio, il suo piccolo Angelo, 7 anni. Per lui la cantante ha deciso di voler essere una "mamma più in salute".

Per ottenere questo sorprendente risultato, svela la sua dietologa, la cantante ha osservato una dieta ferrea di 1000 calorie al giorno e si è impegnata in lunghe sessioni di pilates seguita dal suo personal trainer.

Il risultato del suo duro lavoro è sotto gli occhi di tutti. E ora che si conosce anche la motivazione di questo radicale cambiamento, i fan possono stare assolutamente più tranquilli.

(Credits photo: Getty)