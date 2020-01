Alicia Keys: il nuovo singolo è una spinta a combattere le avversità

Alicia Keys torna, con una canzone, "Underdog", che è anche un inno alla positività e alla capacità di superare le sfide poste dalla vita. La canzone è stata scritta con Ed Sheeran e anticipa il nuovo album, che uscirà in primavera.

Alicia ha raccontato con queste parole il significato di "Underdog": «Alcune persone potrebbero pensare al termine "underdog" (sfortunato, perdente - ndr) come a una parola negativa, ma io lo vedo come un termine potente, che rappresenta coloro che possono essere sottostimati ma ancora all'altezza della sfida, in grado di superare le aspettative... Amo questa canzone perché parla di vita reale, di persone reali e delle nostre esperienze... Ci siamo trovati tutti nelle nostre vite a dover affrontare delle sfide. Non è mai facile».

Non ci sarà solo il nuovo album, nel 2020 di Alicia. A marzo uscirà infatti il suo libro "More Mysef". Nell'attesa, potremo vedere l'artista il 26 gennaio, ospite ai Grammy Award (che le sono familiari: ne ha vinto ben 15!).