13 gennaio: i Police registrano il loro album di debutto

Il 13 gennaio 1978 i Police registrano il loro album di debutto "Outlandos d'Amour", nel Surrey. Il denaro per la registrazione, 1500 sterline, era stato prestato a Stewart Copeland da suo fratello, Miles Copeland III. "Outlandos d'Amour", poi pubblicato a novembre, conteneva le hit "So Lonely", "Roxanne" e "Can't Stand Losing You".