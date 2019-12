New York. Tutti i passeggeri della metro cantano "All I Want for Christmas Is You"

La metro di New York si è trasformata in un luogo magico, dove tutti i presenti hanno intonato "All I want for Christmas is You", una delle hit più belle e romantiche del Natale, cantata da Mariah Carey.

Nell'attesa del treno, i newyorkesi hanno deciso di mettere in scena uno show improvvisato, iniziando a cantare. Erano tantissimi e l'atmosfera che si respirava davvero emozionante. Tutto è successo dopo il concerto di Mariah Carey al Madison Square Garden: tornando a casa, i suoi fan avevano ancora voglia di cantare. E cosa c'è di meglio di una canzone di Natale dolcissima per rendere l'attesa della metro più piacevole?

In tanti hanno ripreso la scena, e molti altri si sono uniti al coro improvvisato. Insieme alle note, i presenti hanno improvvisato anche un balletto... perché non si può proprio stare fermi quando si ascolta questo brano.

"All I want for Christmas is You" ha compiuto da poco 25 anni. Sono passati molti anni da quando ha fatto il suo debutto sulla scena musicale mondiale, e ancora riesce a raggiungere le vette delle classifiche.