Coldplay: lo spettacolare concerto al Museo di Storia Naturale di Londra

Come promesso, i Coldplay si sono esibiti in un memorabile concerto al Museo di Storia Naturale di Londra. Lo show era stato organizzato per festeggiare l'uscita del nuovo album, il doppio "Everyday Life" e seguiva i live trasmessi in streaming da Amman, in Giordania, all'alba e al tramonto, per evocare le due parti del disco, diviso in "Sunrise" e "Sunset".

I fortunati che hanno potuto partecipare al concerto tenuto al Museo di Storia Naturale hanno manifestato sui social tutto il loro stupore per un evento davvero spettacolare.

Ecco alcuni video dell'evento.

The end of an amazing night in an incredible venue. A ☀️ #EverydayLife pic.twitter.com/Wx010nRpGF — Coldplay☀️ (@coldplay) 25 novembre 2019

Lo show potrebbe essere uno degli ultimi dei Coldplay, almeno per ora. Chris Martin ha infatti ribadito che la band non andrà in tour finché non escogiterà un sistema per rendere a impatto zero i live.