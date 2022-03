Le più belle canzoni dedicate ai papà

Uno dei motivi di maggior ispirazione per gli artisti è, si sa, l’amore. Che non si limita però soltanto a quello tra i partner. Anche l’affetto per la figura paterna ha infatti ispirato canzoni memorabili. Alcune sono ormai dei classici intramontabili, come “Father & Son” di Cat Stevens. Altre sono tra le migliori tracce di un cantante, come “Father Figure” di George Michael. Altre ancora, sono un commosso rimpianto del tempo perduto, o raccontano l’amarezza delle incomprensioni di un tempo, come “Oh Father” di Madonna.

Eric Clapton "My Father Eyes"

"E mentre la mia anima scivola via a morire. Come ho potuto perderlo? Cosa ho tentato? se l’avessi fatto allora realizzerei se lui fosse qui; guarderei negli occhi di mio padre"

U2 "Dirty Day"

"Di padre in figlio

In una sola vita è iniziata

Un lavoro che non ha mai fatto

Padre in figlio"

Madonna "Oh Father"

"Oh padre, non hai mai voluto vivere in quel modo Tu non mi hai mai voluto fare del male, perché sto scappando?"

Queen "Father To Son"

"Una parola al tuo orecchio

Da padre a figlio

Ascolta la parola che dico

Ho combattuto con te

Ho combattuto dalla tua parte

Molto prima che tu nascessi

Gioioso il suono

La parola va

Da padre a figlio a figlio"

George Michael "Father Figure"

"Bellissimo tesoro mio, non pensare a me,

perchè tutto ciò che io ho mai desiderato.. sta tutto nei tuoi occhi"

Cat Stevens "Father & Son"

"Non è tempo per cambiamenti solo siediti, prenditela lentamente.

Sei ancora giovane, è questo il tuo problema c'è così tanto su cui devi pensare trovati una ragazza, sistemati se vuoi puoi sposarti

Guarda me, sono vecchio, ma sono felice"