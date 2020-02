La bellezza non ha nulla a che fare con l'età: ecco la prova!

La bellezza non è legata all'età: nasce dalla forza interiore, dal carattere, dall'intelligenza. Un'idea che finalmente si sta diffondendo anche nel nome della moda. Così, dopo la bella notizia della maison Saint Laurent (che ha scelto l'icona Patti Smith, bellezza atipica di xx anni per la sua prossima campagna), ecco l'exploit di JoAni Johnson. Bellissima modella che ha dato il via alla sua carriera a 60 anni d'età e che oggi, a 67 anni, è protagonista della campagna per la linea Fenty di Rihanna.

Lunghi capelli argento, nata da genitori immigrati dalla Giamaica, JoAni Johnson ha lavorato nel marketing e si è poi si è appassionata al mondo del tè, diventando una vera esperta. Il suo esordio nella moda è stato del tutto casuale: fu un fotografo a notarla mentre passeggiava per strada e a insistere a lungo per poterla ritrarre. Finché JoAni accettò. Conquistando subito l'universo del fashion e delle maison più giovani, letteralmente stregate dalla sua ieratica bellezza. Tutta al naturale.

JoAni infatti non nasconde i segni sul suo viso e i capelli bianchi. Ed è affascinante. Guardatela negli scatti qui sotto, dalla sua pagina Instagram (foto Getty Images).