Naomi Campbell laureata tra le lacrime

Grande emozione per Naomi Campbell, che ha ricevuto una laurea ad honorem dalla University for the Creative Arts di Londra per il suo impegno nella moda.

Abituata a sfilare imperturbabile alle sfilate internazionali più glamour, in questa occasione la Campbell si è commossa profondamente e non ha fatto nulla per nasconderlo. Ha pianto per la gioia e ha lanciato in aria il cappello universitario, come è tradizione nei paesi anglosassoni.

Naomi ha anche rivolto un invito agli altri laureati presenti: "Non arrendetevi mai. Non permettete a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, cioè che siete, la vostra visione e ciò che volete per voi stessi",

Con la Campbell c'era l'orgogliosissima mamma Valerie. Che sui social ha fatto i complimenti alla figlia: "Congratulazioni alla mia bellissima figlia Naomi che ha ufficialmente ricevuto il dottorato per l’Università delle arti creative per il suo impegno nell’industria della moda a livello globale".

