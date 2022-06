La pizza più costosa d'Italia non è quella di Briatore!

La polemica sulla pizza servita nei locali di Flavio Briatore non accenna a spegnersi.

L'imprenditore italiano ha difeso il costo delle specialità sfornate nei suoi locali Crazy Pizza (Margherita a 15 euro) parlando della qualità dei suoi ingredienti e delle spese per il locale e il personale e mettendo in dubbio che una pizza dal costo di 5 euro possa essere di buona qualità

I pizzaioli (soprattutto napoletani) sono insorti difendendo la pizza come cibo popolare e accessibile a tutti e la polemica non si è affatto placata, anzi.

E' però davvero curioso a questo punto scoprire che la pizza di Flavio Briatore non è certamente la pizza più costosa. Il primato va all'incredibile pizza Luigi XIII, ideata dallo chef cilentano Renato Viola.

Il costo (per due persone) è di 8.300 euro. E perché una cifra simile? In primo luogo l’impasto lievita per 72 ore ed è condito con il prezioso sale di Murray River. A condire la pizza sono tre diversi tipi di caviale (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal e Beluga Kaspia), oltre a gamberoni rossi di Acciaroli, aragosta di Palinuro, cicala del Mediterraneo. Ultimo tocco, gocce di cognac Luigi XIII Remy Martin.

E non solo: lo chef in persona, scortato dal sommelier e da un altro chef, si reca a cucinare la pizza in casa dei clienti. Una specie di home delivery di lusso estremo...

(Foto Getty Images)