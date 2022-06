Kim Kardashian ha danneggiato l'abito di Marilyn Monroe: le foto. E le polemiche

Kim Kardashian ha davvero danneggiato l’abito che fu di Marilyn Monroe. Strappi e cristalli mancanti: le immagini dell’iconico capo rovinato, dopo essere stato indossato dall’influencer, scatenano le polemiche. Tutto è nato al Met Gala: protagonista, il vestito indossato nel 1962 da Marilyn Monroe per cantare "Happy Birthday" al Presidente Kennedy.

Il modello color cipria con taglio a sirena, creato da Jean Louis, appartiene alla storia del costume: era stato prestato eccezionalmente dal museo Believe or Not di Ripley, Orlando, che nel 2018 lo comprò per 5 milioni di dollari.

Per indossarlo al Met Gala, la Kardashian si era sottoposta a una dieta feroce. Che non è bastata a evitare i danni all'abito. Su Instagram si vedono le foto del prima e dopo Met Gala. E sono impietose. Si notano gli strappi, in prossimità della cerniera, che sembra essere stata forzata. Alcuni cristalli mancano, altri sono appesi solo per un filo. Anche una spallina è strappata ed è tenuta su con una spilla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diet Prada ™ (@diet_prada)

Ma era necessario darlo in prestito a #KimKardashian e vederlo ridotto così ne valeva la pena? No credo proprio di no https://t.co/JGFUlmL2zB — Anna (@ezechiela66) June 14, 2022

Un vero disastro, scoperto da un visitatore del museo che ospita l'abito. Recatosi ad ammirare il vestito dopo il Met Gala, ha notato le condizioni pessime in cui si trovava e le ha documentate scattando foto, poi pubblicate sui social.

Dai video in circolazione è anche evidente come fosse stato impossibile chiudere la cerniera lampo. Per questo, la Kardashian aveva indossato per tutto il red carpet del Met Gala una sontuosa stola bianca di pelliccia, che copriva proprio il fondoschiena, rimasto a cerniera aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kimkardashian

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fab! (@thatsfabofficial)

I commenti più negativi indugiano sull’incontenibile ‘lato b’ di Kim, che ne avrebbero impedito la chiusura.

I filo-Kardashian puntano sulla quotazione dell’abito, che dopo questo nuovo ‘passaggio’ sarebbe schizzato a 10 milioni di dollari.

(Foto Getty Images)