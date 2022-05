Victoria Beckham fa una dichiarazione clamorosa

Essere magri non va più di moda. Parola di un’esperta fashion: Victoria Beckham. Intervistata da Grazia UK, l’ex Spice Girl ha parlato di come sono cambiati i canoni di bellezza. E di come il modello curvy sia il nuovo trend. «Desiderare di essere magri? È un atteggiamento old-fashioned» dice la stilista. Le donne moderne «vogliono apparire sane e curvy».

A 48 anni, Victoria Beckham è giunta a questa consapevolezza dopo aver trascorso un periodo della pandemia nel sud della Florida. Lì ha aperto gli occhi su come le donne sono e su come vogliono apparire. «Ci sono tante donne curvy a Miami» ha spiegato. «Camminano in spiaggia con pochi abiti addosso, e sembrano fantastiche. Mostrano i loro corpi con tanta sicurezza. Ho trovato sia il loro atteggiamento che il loro stile davvero liberatorio: sono felici di come appaiono».

Parole che sembrano strane se si pensa che provengono proprio da un’appassionata di fitness, con una rigida dieta alimentare. «Non si tratta di avere una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei e stare bene con te stesso» ha spiegato Victoria. Grazie a questa consapevolezza sui nuovi canoni estetici, l’ex Spice ha lanciato la linea VB Body: «Non è biancheria intima, ma un ibrido tra shapewear e prêt-à-porter» ha spiegato in un‘intervista.

(Foto Getty Images)