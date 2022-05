Kim Kardashian nella bufera per l'abito di Marilyn Monroe

Sì, è bufera: l'abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian al Met Gala sta davvero scaldando gli animi.

Si tratta del celebre abito indossato dalla Monroe nel 1962, per cantare "Happy Birthday" al Presidente John Kennedy. Il vestito, acquistato a un'asta per 5 milioni di dollari, era conservato presso il museo di Orlando Ripley’s Believe It or Not! e la Kardashian lo ha preso in prestito.

Scontentando molti. Per esempio, Michelle Morgan, autrice del libro “The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist”, ha dichiarato al New York Post: "Sono veramente afflitta dal vedere questo iconico abito di 60 anni fa indossato in pubblico. E' estremamente fragile ed era conservato in condizioni ottimali di temperatura, ma ora eccolo, non solo indossato, ma anche a un red carpet, dove poteva accadere di tutto... sudore, profumo e make up potevano causargli danni e macchie".

That dress is sacred. This is done is poor taste. I'm not anti Kim I just think this was not a good idea. Marilyn went through hell. The dress was a symbol of how beautiful she was, Kim has ruined it.

#MetGala2022#MarilynMonroe #KimKardashian pic.twitter.com/bbmmLx5Zkp — TinaMarie Mom, Music ,♥️ Animals (@LarrabeeNed) May 3, 2022

La Morgan non è la sola a lamentarsi. Nina Boski, produttrice della serie tv “Marilyn: Behind the Icon”, ha esclamato: "Posso capire perché Kim voleva indossare quell'abito in pubblico, ma il vestito doveva essere indossato solo da una persona, l'icona Marilyn Monroe". Lo storico Scott Fortner ha aggiunto che l'abito andrebbe considerato come "un tesoro nazionale" e i fan della Monroe si sentono "oltraggiati, perché quell'abito è da loro considerato come sacro... fosse stato per me non avrei mai permesso che la Kardashian lo indossasse, perché è un abito di rilievo nella nostra storia culturale".

Ed è stato inutile che il portavoce del Museo spiegasse che la Kardashian aveva mostrato il più grande rispetto per l'abito, non usando per l'occasione make per il corpo e indossandolo solo per il red carpet. e garantisse che il vestito era stato restituito senza aver riportato alcun danno. I fan si sono indignati lo stesso. Su Twitter c'è chi ha scritto che Kim Kardashian "non era degna di indossare l'abito di una simile icona. E' un serpente di plastica e Marilyn era invece bellezza pura..." e chi invece ha affermato: "Marilyn lo ha indossato meglio, dolcezza. Proprio non riesci a lasciare in pace le leggende, eh?".

E dire che, per indossare quell'abito, la Kardashian si era anche sottoposta a sacrifici, come una dieta rigidissima, per perdere 7 chili e poter entrare nell'abito (che subito dopo il red carpet, aveva sostituito con una più confortevole copia).

Ecco nel video il difficile ingresso di Kim nel vestito di Marilyn.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ripley's Believe It or Not! (@ripleysbelieveitornot)

(Foto Getty Images)