Giorgio Armani: nuovo riconoscimento per il maestro della bellezza made in Italy

Nuovo riconoscimento per Giorgio Armani. Il celebre stilista, che ha portato nel mondo tutta la bellezza e il fascino del made in Italy, ha ricevuto un prestigioso premio, da parte di Cosmetica Italia e Accademia del Profumo, durante l'apertura della prima edizione di Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Beauty Week (@milanobeautyweek)

Si tratta di un riconoscimento speciale per il maggior numero di premi vinti nella storia di Accademia del Profumo. Giorgio Armani si conferma in questo modo come il Maestro che ha saputo raccontare al meglio il concetto di bellezza e stile italiani, di cui anche la cura di sé è parte fondamentale. Simbolo di eleganza e di misura, Giorgio Armani si è distinto anche nel mondo delle fragranze, risultando lo stilista e il marchio che ha vinto più premi in assoluto nella storia di Accademia del Profumo.

"Proprio come un abito di haute couture, il cosmetico è sempre più concepito, studiato, realizzato e cucito su misura per il consumatore, così da esaltarne l’eccellenza nelle performance e nella sicurezza. Cosmetica Italia si impegna da tempo nel diffondere la consapevolezza del ruolo indispensabile dei cosmetici per accrescere il benessere nella vita di ciascuno. E il profumo senza dubbio riveste un ruolo centrale in tal senso... È un vero onore oggi poter stringere la mano a Giorgio Armani e sancire una sinergia tra moda e beauty all’insegna del saper fare italiano riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di stile e qualità", ha dichiarato Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.

"Siamo entusiasti di inaugurare la prima Milano Beauty Week all’insegna dell’eccellenza e della coerenza premiando Giorgio Armani: simbolo di bellezza, icona della città di Milano e vincitore del maggior numero di premi Accademia del Profumo nei suoi 33 anni di storia", ha aggiunto Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo.

Giorgio Armani si è mostrato da sempre attento all’ambiente e alla società e da tempo si è impegnato concretamente per creare modelli di impresa sostenibili, democratici e inclusivi con un approccio nobile e vincente, capace di generare valore e creare lavoro. E il premio appena ricevuto ne è l'ennesima conferma.

(Foto Getty Images)