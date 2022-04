10 mesi: è quanto impiega Sarah Jessica Parker per andare a una festa

A chi impiega pochi minuti per prepararsi in vista di una festa questa notizia farà rizzare i capelli in testa. Infatti, Sarah Jessica Parker ha appena ammesso di impiegare anche dieci mesi nei preparativi per un party.

E' vero che l'attrice, un po' come il personaggio che le ha dato grande fama, quella Carrie Bradshaw di "Sex and the City" (E ora anche di "And Just Like That"), è patita di moda, accessori e pettinature. Ma effettivamente dieci mesi sembrano davvero un po' troppi.

A meno che... non si sappia che la festa in questione è nientemeno che il prestigioso Met Gala, il party dei party di New York (e forse di buona parte del mondo occidentale). Si tratta infatti dell'evento, nato da un'idea della direttrice di Vogue America Anna Wintour, che unisce moda e celebrità stellari in una notte sopra le righe nel celebre Metropolitan Museum di New York. A organizzare l'evento, il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

Quest'anno il Met Gala è in programma il 2 maggio; il tema è "In America: An Anthology of Fashion", anche titolo della mostra che aprirà contemporaneamente al Museo. Gli ospiti faranno a gara, come ogni volta, per stupire con look e sytravaganze davvero impensabili. Insomma, è quasi una sfida di stile tra celebrità. Ecco perché la Parker, che ha partecipato al Gala fino dal 1995, si impegna così duramente.

A Vogue, Sarah Jessica Parker ha dichiarato: "Non faccio altro che pensare al tema e all'influenza. Ogni volta che vado al Met non capisco come le persone non ci mettano dai sette ai dieci mesi per prepararsi. Come si fa a non arrivare esausti per fare tutto in modo corretto". Aggiungete che a scrutare i look è l'occhio vigile della Wintour. Ecco perché, dice Sarah Jessica: "Sarebbe così semplice trovare un bel vestito e indossarlo quella sera. Sarebbe un grande sollievo, come andare in vacanza.

Ma questo non è il lavoro. Il lavoro è il tema. Bisogna interpretarlo e cosa fatica, è impegnativo".

Vedremo quest'anno cosa avranno fruttato i dieci mesi di preparativi della Parker...

(Foto Getty Images)