Deva Cassel adesso è in posa con Tina Kunakey

Deva Cassel, la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, va per i 18 anni e si sta affermando come modella. Non si contano ormai le bellissime foto che la ritraggono con la sua famosa madre. E ora è volta delle immagini con la nuova moglie di papà Vincent, la modella Tina Kunakey.

Deva ha infatti festeggiato il compleanno di Tina, che ha compiuto 25 anni, in un ristorante di Parigi. Le foto pubblicate su Instagram mostrano alcuni momenti del party.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tina kunakey (@tinakunakey)

Tina Kunakey è nata a Tolosa da padre originario del Togo e madre siciliana. Dal matrimonio con Vincent Cassel ha avuto la figlia, Amazonie, nata il 19 aprile 2019. Tina e Vincent vivono in Brasile.

(foto Getty Images)