Victoria Beckham mostra finalmente sua sorella. Che le somiglia come una goccia d'acqua

Dei Beckham, David e Victoria, si sa molto. Moltissimo. Come anche dei loro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. E ancora di più si saprà a breve, grazie al matrimonio del primogenito Brooklyn con l'attrice Nicola Peltz.

Ma ben poco si conosce invece della famiglia originaria dell'ex Spice, gli Adams. Victoria infatti è sempre stata assai discreta sui suoi genitori (Jacqueline Doreen e Anthony William Adams) e sui fratelli (Christian e Louise) Il padre era un ingegnere elettronico, la madre impiegata presso una società di assicurazioni e insieme la coppia gestiva un ingrosso di articoli elettronici.



Adesso Victoria ha finalmente mostrato una rara foto con la sorella Louise. L'occasione è il compleanno della nipotina, Tallulah May, che compare nelle immagini.

Victoria e Louise (che ha due anni in meno della celebre sorella) sono davvero molto somiglianti, come si può notare in un'altra delle rare foto insieme condivise sui social da Victoria.

(Foto Getty Images)