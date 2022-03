Il maggiordomo aziendale è in arrivo

Conciliare vita privata e lavoro è faticoso. Quante volte abbiamo dovuto rimandare una commissione o rinunciare a un momento libero, sognando di avere un concierge a nostra disposizione. Ora basta schioccare le dita e il 'Maggiordomo Aziendale' è pronto a dare una mano, grazie alla partnership tra la smart company Up Day e la start up bolognese Genius4U, decise a portare benessere sia all’interno delle aziende che nella vita delle persone.

Una sorta di Genio che aiuta a risparmiare tempo occupandosi di svolgere gli impegni del quotidiano, andando così incontro alle esigenze di ogni lavoratore e contribuendo a bilanciare lavoro e vita privata. Up Day spiega i benefici arrivano “sia fronte dipendenti, che vedono un incrementato senso di benessere e di appartenenza all’azienda, sia per le imprese illuminate e sensibili al work life balance che possono sperimentare una diminuzione del turnover e allo stesso tempo un incremento delle performance e dell’attrattività”.

Il 'maggiordomo aziendale' si occuperà di due tipologie servizi: quelli di "time saving" per semplificare il quotidiano, con pacchetti legati alle commissioni per l’auto, alla spesa, farmacia, servizi postali, riparazioni e disbrigo di pratiche di vario genere; ci sono poi i servizi di "caregiving" per il benessere personale, della famiglia e della casa con pacchetti nell’ambito della salute, della bellezza, dell’assistenza a bimbi e anziani, del pet-sitting e per la casa.

Genius4U, a 4 mani con l’azienda, analizza il contesto territoriale e seleziona i servizi personalizzandoli sulla base dei bisogni dei dipendenti; verifica la disponibilità di maggiordomi competenti e di fornitori in linea con i valori aziendali; monitora infine il grado di soddisfazione lungo il percorso. Il tutto direttamente in azienda: il maggiordomo può infatti essere presente ogni settimana in giornate concordate, gestendo le richieste e i partner coinvolti nei servizi, oltre ai pagamenti; oppure da remoto attraverso un maggiordomo digitale che si occupa delle richieste on line.

