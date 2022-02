Giorgio Armani: la sua sfilata è nel silenzio per rispettare la tragedia ucraina

"Ho deciso di non ricorrere alla musica, in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia dell’Ucraina": così una voce fuori campo, prima che iniziasse la sfilata di Armani.

Si è svolta nel silenzio la presentazione della collezione per il prossimo inverno. "Qualche ora prima ho pensato a cosa potessi fare per ciò che succede -le parole di un commosso ‘re’ Giorgio- la cosa migliore è dare il segnale che non vogliamo festeggiare, perché qualcosa intorno a noi ci disturba molto" ha detto.

"Così la scelta: le ragazze erano emozionate più che per qualsiasi musica, erano davvero comprese e i capi ne hanno guadagnato al 100%". Dal pubblico in sala, la sensazione condivisa di assistere a un momento storico nella storia della moda e il sollievo nel vedere, praticamente all'ultimo giorno di sfilate, una presa di posizione forte rispetto alla guerra in corso.

(Foto Getty Images)