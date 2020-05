Valentino: compleanno nel segno dello stile. E della beneficenza

Compie 88 anni Valentino, lo stilista che più di ogni altro rappresenta la Bellezza, intesa come eleganza suprema, cura maniacale per il dettaglio, lusso estremo, fatto di intelligenza, sapienza sartoriale, cultura tout court.

I suoi inizi sono a Parigi, nell’atelier di Guy Laroche, negli Anni Sessanta. Ben presto però Valentino fa conoscere il suo nome e il suo stile e diventa il preferito di celebrità come Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy che richiese proprio un abito Valentino per le sue nozze con il miliardario Aristotele Onassis.

Valentino ha lasciato l’atelier nel 2008, ma non ha certo detto addio alla Bellezza, che è, nelle sue parole, «ciò che esiste di più importante. Fin da quando ero un bambino ho amato come appariva un abito, ho ammirato un viso interessante, un corpo ben proporzionato. Amo la bellezza in una donna, in un uomo, in un dipinto. È ciò che è bello che è importante e che rende la vita importante. E io fin da piccolo mi sono sfidato ad amare sempre di più la Bellezza».

Intanto Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, in un'intervista esclusiva a D (femminile de La Repubblica), ha lanciato un nuovo modo di intendere i servizi di moda e fare anche del bene alla comunità. Infatti la prossima campagna Valentino sarà interpretata da celebri amici della maison: Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Carla Bruni, Laura Dern, solo per fare qualche nome. Tutte le star coinvolte si fotograferanno da sole e il loro cachet sarà invece donato all'Ospedale Spallanzani di Roma.

«Al momento di ripensare la campagna pubblicitaria per il prossimo autunno-inverno, ho scelto di rimettere al centro di tutto le persone, senza fronzoli e sovrastrutture», ha infatti dichiarato Piccioli a D. «Non sono un politico, la mia non è una critica alla società: penso solo che sia importante avere una reazione, e la mia la esprimo attraverso i miei mezzi: il mio immaginario, la moda e la sua comunicazione. E, per farlo, abbiamo coinvolto una truppa di amici - perché lo sono davvero, non si limitano a essere “testimonial” -, a cui abbiamo chiesto di fotografarsi dove stanno passando questo periodo, vestiti con i nostri abiti, così come sono in questo momento. Naomi, Ghali, Gwyneth, Rossy De Palma, Rula Jebreal: non abbiamo scelto per fisico o età, ma per affinità di spirito, e credo che tutto questo si ritroverà nelle immagini. In più, tutti hanno rinunciato al loro cachet, mentre noi abbiamo donato un milione di euro all’Ospedale Spallanzani di Roma per sostenere la ricerca nella fase 2».