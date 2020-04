Tutta la magia del blu nei più affascinanti azulejos del Portogallo

Sono affascinanti opere d'arte declinate in tutti i toni del blu. E non smettono di incantare gli occhi e rapire il cuore. Sono i celebri azulejos del Portogallo: decorazioni che ornano pareti e pavimenti palazzi e stazioni, scalinate e giardini, fontane e chiese.

La parola azulejo deriva dall'arabo Al-zuleique, usato per indicare la "piccola pietra liscia e levigata" utilizzata per le decorazioni. Questi capolavori artigianali conquistarono i portoghesi, che iniziarono a farne largo uso fin dal XV secolo. Il Museu Nacional do Azulejo, a Lisbona, è visitabile virtualmente grazie a Google Arts & Culture e ne racconta l'affascinante storia.

Tra gli azulejos più memorabili ci sono quelli della Metropolitana di Lisbona, quelli di São Bento a Porto, quelli liberty dei palazzi di Aveiro. Da non perdere anche quelli del Palácio da Vila a Sintra e della Chiesa di São Lourenço, a Almancil.

(Photo by Dimitry B on Unsplash)