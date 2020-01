La torre che parla con il cielo è uno spettacolo

L'architettura contemporanea è stupefacente. Gli architetti più famosi realizzano vere e proprie opere d'arte in grado di dialogare con il territorio circostante. Si fondono alla perfezione con il paesaggio e sono un gioiello a metà strada tra passato e presente. Ultimo in ordine di tempo è l'edificio che sorgerà in primavera a Arles, la città delle arti realizzata in Francia in un’ex area industriale da Frank Gehry. La struttura si chiama torre di Luma Arles e avrà il suo quartier generale presso il Parc des Ateliers.

Materiali innovativi e tecniche di costruzione contemporanee: è così che la straordinaria torre parla con il cielo, grazie ai suoi 56 metri di acciaio e luce. Davvero spettacolare. Frank Gehry, all'età di 90 anni, è riuscito in un'opera imponente, che va al di là di tutti i progetti che ha realizzato nella sua vita. La torre richiama alla memoria il linguaggio pittorico di Van Gogh e si inserisce perfettamente nel contesto circostante, e più precisamente rispetto alla catena montuosa Alpilles.

L'edificio è alto 56 metri, misura 15 mila metri quadri e ha 10 piani. La struttura è realizzata grazie all'assemblaggio di 10.752 blocchi di acciaio inossidabile numerati. Questi blocchi sono messi un modo tale che riescono a prendere, e a riflettere, la luce in tutte le ore le giorno. Davanti agli occhi si apre un effetto tridimensionale e l'opera sembra una nave arenata, resa ancora più stupefacente dal suo colore grigio.

La torre sembra anche una parete da scalare, e per questo ricorda le montagne circostanti. Una vetta da raggiungere con la mente, più che con il corpo. Al suo interno, troveranno spazio tutte le arti applicate. Possiamo considerare l'opera di Gehry un grande laboratorio che parla al futuro ma che non dimentica mai le sue origini.

