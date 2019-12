Un 2020 senza stress? Fate così!

Se al lavoro non sei stressato, sappi che sei tra i pochi fortunati. Tante ricerche, infatti, ci dicono che nove adulti su dieci sono vicini al "burnout", ovvero un fenomeno che indica il logorio psicofisico ed emotivo che deriva da un'insoddisfazione lavorativa. È arrivato il momento di dire basta, ansia e stress non possono caratterizzare le nostre giornate. Un rimedio a tutto questo c'è, e risponde al nome di meditazione. Secondo gli esperti, infatti, meditare avrebbe azioni benefiche sul nostro stato emotivo e fisico.

Con la meditazione si abbassano i livelli di stress, si è più concentrati e produttivi al lavoro e diminuisce anche il tasso di assenteismo. Tutte cose queste che determinano una soddisfazione lavorativa. La bella notizia è che basta mezz’ora di meditazione al giorno per avere i primi risultati.

Non è una novità: che meditare facesse bene lo sapevamo già. Alcuni dei più grandi imprenditori di tutti i tempi meditavano: Jeff Weiner, CEO di Linkedin, Bill Ford, presidente esecutivo di Ford Motor Company, Jack Dorsey, co-fondatore e CEO di Twitter e Steve Jobs, co-fondatore di Apple. La meditazione, inoltre, insieme allo yoga migliora i rapporti sociali con i colleghi e riduce la negatività.

Meditando, la mente viene messa in pausa e si riposa, mentre il corpo si ricarica. Questa cosa è fondamentale per vivere una vita sana e serena. Bisogna trovare ogni giorno un momento per noi, in un luogo lontano dai rumori quotidiani, un luogo di silenzio e calma. Sedersi e attivare una funzione della coscienza ovvero la consapevolezza. Non è semplice, ma con un po' di impegno è possibile. Ci sono anche alcuni corsi di meditazione che possono aiutare a trovare la giusta connessione con se stessi.

(Foto Getty Images)