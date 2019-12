In vacanza sulla neve in uno chalet come in “Last Christmas”

Quest’anno la meravigliosa canzone degli Wham!, “Last Christmas”, compie 35 anni: ancora oggi, questo brano è tra i più ascoltati e tra i più utilizzati per le playlist natalizie. Si tratta di una canzone d’amore che continua a emozionare a ogni ascolto: chi la conosce, di certo ricorderà il bellissimo video che racconta di una vacanza sulla neve di un gruppo di amici. I protagonisti della clip trascorrono insieme il Natale in un romantico chalet in montagna, un luogo da sogno che sarebbe l’ideale per passare le vacanze di fine anno con le persone care.

Se volete vivere delle feste memorabili, sappiate che esistono dei posti da sogno come quello del vide degli Wham!: noi ve ne proponiamo cinque. Il primo che vi citiamo non poteva che essere Saas-Fee, nel Canton Vallese, in Svizzera: è proprio questo, infatti, il luogo dove è stato girato il video di “Last Christmas” ed è proprio qui che è possibile trascorrere una vacanza in uno chalet in mezzo ai boschi innevati.

In alternativa, in Svizzera c’è un altro luogo stupendo dove, oltre ad alloggiare in uno chalet, è possibile sciare, fare alpinismo ed escursioni: stiamo parlando della famosa località di Zermatt, ai piedi del picco del Cervino, un posto di montagna che vi lascerà a bocca aperta. A Renon, in provincia di Bolzano, invece, potreste alloggiare negli Adler Lodge Ritten, rifugi a cinque stelle dotati anche di Spa che si trovano in mezzo al bosco, per concedersi dei momenti di vero relax in mezzo alla natura e ammirare il paesaggio innevato.

Nelle strutture sciistiche di Les Gets-Portes du Soleil, in Francia, è possibile dedicarsi agli sport invernali preferiti per poi rilassarsi in un grazioso chalet interamente in legno, dotato di un camino in grado di scaldare le vostre serate di vacanza. Infine, come ultima alternativa, vi proponiamo la località di Bohinj, in Slovenia: si trova sulle Alpi Giulie, nel Parco Nazionale del Triglav, e gli chalet dove è possibile alloggiare offrono un’incredibile vista su un lago.

Queste mete, insomma, sono l’ideale sia perle vacanze in famiglia, sia per quelle con gli amici, sia soprattutto per quelle romantiche con il partner. In ogni caso, in uno chalet come quelli proposti la magia di “Last Christmas” vi accompagnerà per tutte le feste.

