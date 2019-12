Moda 2020: ecco le tendenze che ci faranno girare la testa!

Dai principali eventi di moda andati in scena quest’anno, abbiamo selezionato per voi alcuni trend che ci accompagneranno per tutto il 2020. Sulle passerelle sono infatti andate in scena alcune tendenze da tenere sicuramente sott’occhio per non sbagliare nulla in fatto di moda e iniziare ad acquistare quei capi che faranno la differenza per i nostri outfit 2020. Chi non ha avuto modo di sfogliare i principali magazine o di partecipare agli eventi mondani, potrà comunque scoprire che cosa hanno pensato gli stilisti per i prossimi mesi. Se anche tu sei una fashion victim e vuoi capire in anticipo come pianificare il tuo guardaroba per le prossime stagioni, vediamo insieme da dove prendere ispirazione per non sbagliare nemmeno un abbinamento.

L’armadio va pianificato con molta attenzione e le ultime passerelle di Caroline Herrera, Miu Miu, Off-White e molte altre ci hanno dato delle importanti indicazioni. Durante la settimana della moda di New York abbiamo visto tantissimi pois in mille varianti. La fa comunque da padrone il color calendula, tra l’oro e il mostarda/senape, scelto anche per abiti e completi maschili da declinare al femminile giocando con i volumi.

Durante le passerelle londinesi sono state protagoniste anche le frange e il colore verde brillante, con accostamenti a toni fluo che continueranno a essere molto di moda per tutto il 2020.

Alla settimana della moda di Milano è stato invece l’anno della finta pelle, che quest’anno si ripresenta nella variante colorata: se stai pensando di acquistare una nuova giacca in pelle, scegli quindi qualche colore luminoso. Molto in voga anche i tessuti metallici e quelli lucidi, di cui sentiremo molto parlare nei prossimi mesi.

Visualizza questo post su Instagram #annakiki 2020ss backstage 2080~~back to the80s #backstage #1980s #2080 Un post condiviso da ANNAKIKI (@annakikiofficial) in data: 5 Ott 2019 alle ore 11:34 PDT

Nella Capitale della moda francese abbiamo visto ovunque vestiti, gonne e maglie fatte a rete e da mixare con altri tessuti in modo davvero originale. Infine, parlando di intimo donna, possiamo confermare il dilagare delle comode e belle bralette, per sentirsi finalmente libere dal ferretto del reggiseno ma chic come non mai.

Visualizza questo post su Instagram ss20 women's Off-White™ show titled “Meteor Shower" Un post condiviso da Off-White™ (@off____white) in data: 1 Ott 2019 alle ore 1:01 PDT

(Foto Getty Images)