E' italiano lo strabiliante progetto dello yacht più lussuoso del mondo

Si chiama Carapace ed è la nave ibrida ideata dall'architetto navale italiano Elena Nappi: uno yacht extra-lusso in grado di immergersi a una profondità di 300 metri per un massimo di 10 giorni alla volta trasformandosi in un vero sottomarino.

L'architetto Nappi in una nota ha dichiarato: «Il mondo dei sottomarini di lusso è una delle ultime frontiere nel campo della sperimentazione e forse l'ibrido sarà il linguaggio del futuro», per una clientela sempre più in cerca di soluzioni "speciali" ed innovative.

La struttura misura 78 metri di lunghezza, ha tre livelli di ponte, cabine VIP e salone. Tra i servizi di bordo sono previsti perfino una spa, un bar e un centro benessere.

Carapace è stato pensato per i viaggi privati e spettacolari, durante i quali è possibile godere al massimo della bellezza dei fondali marini, ma anche per incontri di lavoro che richiedano una privacy completa.

Al momento Carapace, che è valso all'architetto Nappi una menzione speciale in occasione della 15esima edizione del MYDA (prestigioso premio al design nautico), è soltanto un'idea progettuale e prima che uno yacht del genere possa essere effettivamente realizzato potrebbero passare ancora molti anni.

(Credits photo: Getty Images)