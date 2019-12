Non solo Classic Blue: il 2020 si colorerà di sfumature ardite. Ecco quali

Il 2020 si sta avvicinando, e con lui arriveranno anche le mode e le tendenze che impazzeranno. Tra tutte, i colori che il prossimo anno la faranno da padrone, pronti a dipingere abiti, accessori e oggetti di design. Dalla moda alle belle arti, abbiamo assistito a un passaggio dai morbidi colori pastello a tonalità più sensazionali. Lavanda, bronzo, bianco e rosa stanno diventando fuori moda, mentre altre tonalità, più audaci e sature, stanno raggiungeranno la vetta nel 2020. Qualche giorno fa, Pantone ha consacrato il Classic Blue come colore del nuovo anno: una sfumatura elegante, che piace tantissimo ai reali di tutto il mondo. Accanto a questa nuance, ce ne sono altri due che domineranno le passerelle e non solo.

Cominciamo con il rosso, che vira sull'arancione. Una nuance calda e sorprendente, che non smette mai di stupire per la sua intensità. Uno dei colori dei prossimi 365 giorni sarà proprio questo. Insieme, il rosso e l'arancione catturano l'attenzione. Dal bagliore brillante di uno splendido tramonto alle braci ardenti di un caminetto scoppiettante, questa tonalità non ha paura di distinguersi con sicurezza in mezzo alla folla. Culturalmente, rappresenta la felicità, l'amore e la salute nei paesi asiatici.

L'altra tonalità, insieme al blu e al rosso/arancio, in grado di regalare intense emozioni nel 2020 è l'acquamarina. Preziosa e lussuosa, questa nuance sembra dire "guardami adesso". Si tratta di un mix di ciano e menta, singolarmente bellissimi alla vista ma che insieme creano una tonalità ancora più sorprendente. Il tono brillante, ma sereno è perfetto per trasmettere una personalità giocosa, moderna ed estroversa. Ricorda il mare cristallino e porta con sé calma e tranquillità, senza dimentica mai di essere glamour.

I colori hanno una carica comunicativa potente e semplicissima allo stesso tempo. Trasmettono emozioni, richiamano alla memoria momenti passati e ci regalano tante emozioni grazie alle loro sfumature e alla loro versatilità. E se vuoi essere alla moda, non puoi non conoscere quelli che domineranno nel 2020.

(Foto Getty Images)