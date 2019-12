Natale: le più belle frasi dedicate alle feste

A Natale "All I Want Is You" canta Mariah Carey in una delle sue hit più amate. E in effetti dire a qualcuno che per le feste "Tutto quel che voglio sei tu" è davvero una frase che riscalda il cuore.

Non è l'unica, però: ecco una serie di frasi adatte all'occasione, per chi vuol catturare anche con le parole la magia del Natale e condividerla con gli altri.

Natale non è semplicemente un giorno; è uno stato d'animo - dal film Miracolo sulla 34°strada

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno - Stephen Littleword

I ricordi, come le candele, bruciano di più nel periodo natalizio - Charles Dickens

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo, e per questo tutto è più morbido e più bello- Norman Vincent Peale

Non importa il valore di quel che doni, ma quanto amore c'è nel dono - Madre Teresa

Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri - Larry Wilde

A Natale tutte le strade conducono a casa - Marjorie Holmes

Natale è fare qualcosa di speciale per qualcuno -Charles M. Schulz

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro - Proverbio armeno

Vedere è credere, ma a volte ciò che è più concreto nel mondo è ciò che non è visibile - dal film "Polar Express"

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero - Charlotte Carpenter

Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre - Arthur Schopenhauer

Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori- Janice Maeditere

E’ la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere - Jostein Gaarder

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale. Al tuo nemico, perdono. Al tuo avversario, tolleranza. A un amico, il tuo cuore. A un cliente, il servizio. A tutti, la carità. A ogni bambino, un buon esempio. A te stesso, rispetto - Oren Arnold

Puoi dire molto su una persona dal modo in cui gestiscono tre cose: una giornata di pioggia, i bagagli smarriti e le luci aggrovigliate dell’albero di Natale - Maya Angelou

(Foto Getty Images)