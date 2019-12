La montagna fa bene. Ecco 5 motivi per amarla

Amare la montagna non è scontato. Spesso si preferiscono luoghi più "semplici", come la campagna o il mare. Ma una volta che le vette sono entrate nel nostro cuore, sono destinate a restarci per sempre. Montagna è sinonimo di fatica, spesso è aggressiva e inospitale. La montagna è conquista. E fa bene al nostro fisico. Ma soprattutto, è un toccasana per il benessere psicologico. Sciare, fare trekking, scalare, percorrerla in bicicletta: qualsiasi sia il modo di affrontarla, la montagna non regala niente e fa sentire un puntino piccolissimo su questa Terra immensa.

Quando hai davanti una vetta da scalare, sei da solo a contatto con la natura. La montagna è imprevedibile. È silenziosa. La montagna ti pone davanti ai tuoi stessi limiti, e ti mette in condizione di affrontarli. Dalla montagna non si scappa, come non si scappa da noi stessi. Ecco perché il terreno sconnesso ti aiuta a stare meglio. E non ti abbiamo convinto, ecco 5 motivi per amarla incondizionatamente.

In alta quota non ci sono differenze. Siamo tutti uguali. Quando si cammina in montagna, le persone sono solidali: è un luogo che insegna ad avere rispetto per gli altri. Non a caso, se incontri qualcuno sul tuo percorso, è consuetudine salutarlo.

La montagna ti fa abbandonare tutto quello che non ti serve. Il superfluo va via, non c'è spazio per orpelli e abbellimenti. E questo vale anche per la tecnologia: i cellulari in quota non prendono... per fortuna!

Sia sciando che scalando, la natura incontaminata è al tuo fianco. E questo fa bene alla vista e al cuore. Quando si sale in vetta, la visuale che ci siamo lasciati alle spalle è qualcosa di inesprimibile a parole. Da nessun'altra parte è possibile ammirare dei panorama del genere.

La montagna è meditazione. Le energie devono essere conservate, perché il cammino è spesso lungo e faticoso. Ecco perché, la maggior parte del tempo si sta in silenzio. E ti puoi riconnettere con il tuo Io più profondo.

La montagna è la conquista della vetta. Ti pone degli obiettivi che devi superare solo con le tue possibilità. Non esistono scappatoie o scorciatoie: la vittoria in questo modo avrà un gusto diverso, più bello. Più motivante.

