Lady Diana: una bellissima foto inedita

L'amore di un fratello per una sorella è infinito. Anche quando uno dei due non c'è più. Charles Spencer ha deciso così di pubblicare sui social una bellissima fotografia dell'amata sorella, Lady Diana. Lo ha fatto in occasione della giornata del due novembre.

Uno scatto familiare e molto personale, mai divulgato. È lo stesso Conte Spencer a scriverlo: "Oggi è la giornata dei defunti, quando è consuetudine ricordare le anime di coloro che ami che se ne sono andate, in alcune parti del mondo è conosciuto come il Giorno dei Morti. Per me questa è una fotografia profondamente toccante".

Lo scatto risale all'estate del 1989: l'ottavo Conte Spencer festeggia i suoi 65 anni nella sua residenza di Althorp, al suo fianco i due figli Diana e Charles, che poi erediterà il titolo. Di tutta la famiglia Spencer, Charles è il custode della memoria della sorella. Lo aveva promesso sin da subito. Durante i funerali della principessa aveva assicurato che sarebbe stato sempre al fianco dei nipoti William e Harry. Di recente ha annunciato l'uscita di una serie Tv girata nei luoghi dove Lady Diana è vissuta e cresciuta. Racconterà aneddoti e curiosità. Sarà pubblicata su YouTube a cadenza settimanale. Un progetto che il Conte Charles ha costruito con la moglie Karen, diventata negli anni grande amica di Diana.

(Foto Getty Images)