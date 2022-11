Scivoloni Reali

Regine e Principesse sono ammirate per il loro stile e la loro eleganza (una su tutte: Kate Middleton), ma non sempre sono perfette. Perché gli scivoloni di stile incombono su chiunque e spesso look troppo audaci o sbarazzini si rivelano davvero sgraziati o inadatti.

Insomma, anche le Reali commettono errori di stile, come i comuni cittadini. Ecco quelli indimenticabili.

Iniziamo con Lady Diana, sempre elegante, ma non indenne da errori vistosi. Come la fascia gioiello sulla fronte, indossata in Australia nel 1985, durante un evento a Melbourne (in foto d'apertura). La fascia, pur essendo un girocollo di smeraldi della Regina Mary, aveva troppo l'aspetto di una fascia tergisudore per tennisti... E sempre Diana fu alquanto criticata per la gonnellina eccessivamente corta per una Reale, indossata nel 1988.

Persino la Regina Elisabetta ha stupito con un abito Arlecchino nel 1999, in occasione della Royal Variety Performance. Un mix di colori squillanti tutti insieme che per fortuna la Sovrana non ha mai più osato. Neanche per Carnevale.

Problematico anche l'abito "effetto groviera", tipico formaggio olandese, della Regina dei Paesi Bassi Maxima. Fu indossato nel 2011 per la visita di Stato a Oslo.

Indimenticabile poi il cappellino di Beatrice di York al matrimonio del principe William e di Kate Middleton. Creazione del celebre modista Philip Tracey, ha scatenato commenti sarcastici in tutto il mondo.

La Principessa Sofia di Svezia ha invece stupito (e non in positivo) con la gonna a balze ricoperta di immagini sacre indossata al Funkisfestivalen a Stoccolma.

La Regina Letizia di Spagna, sempre lodata per il suo stile elegantissimo, ha invece fatto scalpore con la gonna a quadretti bianchi e neri con grande oblò sul ginocchio. Decisamente un bel ... buco nell'acqua!

(foto Getty Images)