Re Carlo III dà il via al nuovo regno: ecco il ritratto e la moneta col suo volto

La seconda foto ufficiale di Re Carlo III arriva a distanza di una settimana dalla prima, che lo ritraeva in ufficio, alla scrivania, con la sua scatola rossa che contiene ogni giorno i documenti di Stato. L'immagine che ora circola è uno scatto di famiglia, pubblicato da Buckingham Palace e che dà inizio alla nuova era della monarchia britannica dopo la morte della Regina Elisabetta II e segna la fine del periodo di lutto.

Embed from Getty Images

In posa, rilassati e sorridenti, il Re con Camilla e il figlio William con la moglie, la principessa del Galles Kate. Nello scatto il quartetto è sulle scale dei ministri a Buckingham Palace, dove i ritratti dei monarchi del passato adornano le pareti. Dietro di loro, il quadro che ritrae Re Giorgio III, il Sovrano più longevo della storia britannica: fu lui ad acquistare la "Buckingham House" come rifugio, ora sede di Buckingham Palace.

Secondo il Daily Mail la foto risale alla sera precedente i funerali della Regina Elisabetta, l'8 settembre. Da allora Re Carlo esercita le funzioni di Sovrano d’Inghilterra, anche se l'incoronazione non è ancora avvenuta. Del resto è già scattata l'operazione Golden Orb, che porterà alla cerimonia di incoronazione nel 2023, in concomitanza col settantesimo anniversario dell’incoronazione della defunta sovrana. Nulla però esclude che venga scelta un'altra data, non troppo in là nel tempo. Secondo le indiscrezioni di stampa, non si tratterà di un evento sfarzoso e troppo pomposo. "Il Re desidera che la cerimonia sia più breve, più concisa e decisamente meno costosa di quella di sua madre", quando intervennero ben ottomila ospiti.

Sono state anche rivelate le nuove monete britanniche che effigiano Re Carlo. A effettuare il ritratto è stato lo scultore Martin Jennings, che si è ispirato a una foto del Re. Come vuole la tradizione, Re Carlo guarda a sinistra, per differenziarsi dalle monete precedenti, in ui la Regina Elisabetta guardava a destra. Pian piano le monete con la nuova effigie reale entreranno in circolazione. Le monte con la regina avranno ancora corso legale.

(Foto Getty Images)