Addio corgi della Regina! A Buckingham Palace arrivano i jack russell del nuovo Re

Molto presto Re Carlo III d'Inghilterra e la Regina consorte Camilla si trasferiranno definitivamente a Buckingham Palace, lasciando Clarence House. I preparativi fervono, lo staff di corte dovrà affrontare molti cambiamenti e tra questi anche l'arrivo di Beth e Bluebell, i due adorabili jack russell di 11 e 10 anni della neo-coppia reale. Anche loro prenderanno possesso delle stanze del Re, con buona pace degli amati corgi della regina Elisabetta II.

Happy International Dog Day!



A time to celebrate our beloved canine companions as well as championing the work that organisations such as @Battersea_ and @MedDetectDogs do to help dogs everywhere. pic.twitter.com/K7IxSPZNgM