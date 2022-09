Funerali della Regina Elisabetta: ecco chi sarà presente. E chi non ci sarà

Il lungo addio alla Regina Elisabetta II culminerà il prossimo 19 settembre, quando, alle 11 ora locale, saranno celebrati i funerali solenni di Stato, nell' Abbazia di Westminster. Sino al giorno precedente, la salma di sua maestà sarà esposta nella Westminster Hall per consentire ai sudditi di renderle omaggio.

Un ruolo significativo lo ha il Lord Marshall, il Conte Maresciallo, il cattolico Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk, responsabile dell’organizzazione dei funerali di Stato di Elisabetta II e della conseguente incoronazione del nuovo Monarca nell’Abbazia di Westminster. In situazioni ordinarie, prepara l' annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito. Insieme a lui, anche il sovraordinato Lord Gran Ciambellano, responsabile del palazzo di Westminster e della Camera dei Lord. Tra i suoi compiti, vi è quello di occuparsi dell’organizzazione di manifestazioni e ricevimenti alla Casa Reale. Insieme al Lord Gran Ciambellano, incarico oggi condiviso in quote precise da vari nobili, vi è anche il Lord Ciambellano, un diverso funzionario capo della corte, generalmente responsabile dell’organizzazione delle funzioni di corte e "senior official" di Casa Reale. Si tratta di Andrew Parker, Barone Parker di Minsmere in carica dal 1 aprile 2021.

Ruolo essenziale è poi quello della Chiesa Anglicana che sovrintenderà alla più significativa parte delle funzioni, delle liturgie e delle processioni, che nel rituale anglicano sono definite "service". Dovrebbe presiedere il funerale di Stato, nell’Abbazia di Westminster, l’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby, Primate di tutta l’Inghilterra e massima autorità spirituale della chiesa anglicana.

Per le esequie della Sovrana è previsto a Londra l’arrivo di numerose cariche politiche da tutto il mondo, almeno duemila: l’Imperatore del Giappone Naruhito, i rappresentanti delle Case Reali di Spagna, Belgio, Norvegia, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi e i primi ministri dell’area Commonwealth, il presidente italiano Sergio Mattarella, l'americano Joseph Biden, il francese Emmanuel Macron, il brasiliano Jair Bolsonaro, il turco Recep Tayyip Erdogan e la numero uno della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Un leader mondiale sarà invece assente: il capo del Cremlino Vladimir Putin. La domanda più forte, almeno nel circuito dei media americani, è se Donald Trump sarà invitato al funerale. L'ex presidente americano ha reso omaggio alla Regina attraverso il suo sito web: "il regno storico e notevole della Regina Elisabetta ha lasciato una straordinaria eredità di pace e prosperità per la Gran Bretagna. La sua leadership e la sua duratura diplomazia hanno assicurato e fatto progredire le alleanze con gli Stati Uniti e con i Paesi di tutto il mondo".

(Foto Getty Images)