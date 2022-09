William e Harry: forse è il momento della riconciliazione

La scomparsa della Regina Elisabetta II ha unito tutti: personaggi del mondo politico con idee diverse, gente comune di paesi lontani. E soprattutto ha unito la sua famiglia perché i fratelli William e Harry, lontani da tempo si sono mostrati di nuovo in pubblico. Insieme tra la folla con le rispettive consorti Kate e Meghan, fuori dal castello di Windsor. I sudditi, che erano lì fuori e stavano aspettando il loro arrivo, li hanno accolti con applausi e grida. I quattro hanno salutato tutti intrattenendosi a lungo, leggendo i biglietti di cordoglio.

Le due coppie non si facevano vedere insieme dal 9 marzo del 2020, dal Commonwealth. Dopo quel momento, ricorderete, c’è stata l’intervista in mondovisione dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey. Con le accuse di Meghan alla Royal Family, a suo dire razzista. Poi, si è aggiunto il libro di Harry che ha descritto il palazzo come un ambiente malsano e tossico. Dichiarazioni forti che lo hanno portato fuori da Londra e dal regno con il suo trasferimento negli Usa.

La morte dell'amata nonna però ha scompaginato il copione. Di tutti. E così eccoli riappacificati, fianco a fianco, insieme tra i cittadini inglesi. Verità o finzione? Durerà per sempre o solo il tempo delle esequie della sovrana che per 70 anni ha regnato?

(Foto Getty Images)