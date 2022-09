Anche Elton John e Mick Jagger piangono la Regina Elisabetta

Il mondo si è fermato quando ha appreso della morte di Elisabetta II. Elisabeth Alexandra Mary di Windsor, 96 anni, regina dal 6 febbraio 1952, era considerata immortale. Da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss, Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l'ultimo incarico alla leader Tory appena due giorni fa. Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all'attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi, da Pio XII a Francesco.

Dunque, il mondo ha vacillato alla notizia della sua dipartita. E le reazioni sono state tutte di cordoglio. Nel mondo dello spettacolo Mick Jagger, star dei Rolling Stones, è stato tra i primi a omaggiare la regina. "Per tutta la mia vita Sua Maestà è sempre stata lì. Durante la mia infanzia ricordo mentre guardavo gli highlight del suo matrimonio alla TV. La ricordo come una bellissima giovane donna, e come la tanto amata nonna della nazione ".

Un mesto Elton John le ha dedicato questo pensiero: "Così come il resto della nazione, sono profondamente rattristato. E’ stata una presenza ispiratrice a cui stare vicino e ha guidato il Paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e più duri, con grazia, decoro e un genuino affetto. La Regina Elisabetta è stata una grande parte della mia vita dall'infanzia a questi giorni, e mi mancherà tanto".

L’attrice Helen Mirren, che ha interpretato Elisabetta in “The Queen”, ha scritto su Instagram: "Sono fiera di essere un’elisabettiana. Piangiamo una donna che, con o senza corona, è stata l'epìtome della nobiltà"

Il Lucius Malfoy di Harry Potter, Jason Isaacs, ha affidato il suo sentimento a Twitter: "Non ha mai avuto senso avere una regina eppure lei, Elisabetta, in qualche modo si è alzata sopra il dibattito sul privilegio o le controversie politiche in una vita stoicamente devota al servizio pubblico e al dovere".

Dai meno giovani ai giovanissimi, la sovrana inglese ha lasciato un segno o un ricordo in chiunque. Anche Dua Lipa, attraverso il suo Service95 su Instagram, ha espresso il suo cordoglio postando una foto d'archivio.

L'étoile Roberto Bolle, invece, ha condiviso sui social un video del suo incontro con la Regina alla Royal Opera House. Bolle si è esibito davanti a Sua Maestà in occasione del Giubileo d'oro.

Immancabili i messaggi di cordoglio di Paul McCartney, che benedice la Regina appena scomparsa e augura lunga vita al nuovo re, Carlo III, e di un altro ex Beatle, Ringo Starr. Ma ha “il cuore pesante” anche l'ex cantante dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, il "Principe delle Tenebre”.

Ma il saluto più tenero è di Paddington: “Thank you Ma'am, for everything” è il tweet di addio dell'orsetto protagonista di un indimenticabile tè con la regina Elisabetta.

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

(foto Getty Images)