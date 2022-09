Scomparsa della Regina Elisabetta: ecco cosa accadrà adesso a Kate e William. E a Harry e Meghan

Adesso il Principe Carlo è diventato Re. La scomparsa della Regina Elisabetta, dopo 70 anni di regno, ha posto sul trono il primogenito tra i figli della Sovrana, che adesso ha 73 anni e ha preso il nome di Re Carlo III.

Molto cambierà dopo la Regina Elisabetta. A cominciare dall'inno, che da "God Save The Queen" è già diventato "God Save The King". Poi naturalmente le monete e le banconote in cui ci sarà il viso del nuovo Sovrano, il cui profilo sarà probabilmente rivolto verso sinistra (la Regina guardava verso destra; è d'uso fin dal XVIII secolo alternare le pose). Cambieranno anche i simboli sulle cassette della posta e sugli elmetti della polizia e la dicitura sui passaporti (che diventerà His Majesty’s Passport Office).

Accanto a Re Carlo III ci sarà naturalmente Camilla, diventata Regina Consorte.

E che accadrà a Kate e al Principe William? Quest'ultimo non sarà ancora Principe di Galles (titolo detenuto da Carlo fino alla sua ascesa al trono) fino a che non riceverà l'investitura ufficiale. Ma ha già preso il titolo del padre di Duca di Cornovaglia. Così adesso Kate e William sono Duchi di Cambridge e di Cornovaglia. William ha anche ereditato i titoli scozzesi del padre, dunque ora è Duca di Rothesay, Conte di Carrick, Barone di Renfrew, Lord delle Isles e Principe e Great Steward di Scozia.

Nessun nuovo titolo per Harry e Meghan, ma i loro figli, Archie e Lilibet, possono adesso, se vogliono avere il titolo di Principe, in quanto nipoti del Re, come stabilito da Re George V nel 1917.

(Foto Getty Images)