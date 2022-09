Regina Elisabetta: cosa succede adesso?

La Regina Elisabetta è scomparsa l'8 settembre, dopo 70 anni di regno e adesso ci si chiede cosa accadrà.

Naturalmente, era stato predisposto da tempo un piano dettagliato, definito "Operation London Bridge". Ecco gli eventi nei prossimi 10 giorni, fino ai funerali della Sovrana.

1 giorno

L'Accession Council si incontra al St James’ Palace per proclamare Carlo nuovo Sovrano, presente anche il Primo Ministro. Per 10 giorni saranno sospesi i lavori in Parlamento. Il Primo Ministro e il Governo incontrerà il nuovo re. Il feretro della Regina arriverà da Balmoral a Buckingham Palace, col Treno Reale (Operation Unicorn) o con l'Aereo Reale (Operation Overstudy).

2 e 3 giorno

Re Carlo riceverà il messaggio di condoglianze a Westminster e partirà per visitare il Regno, cominciando dalla Scozia, dove visiterà il Parlamento scozzese e assisterà a una messa alla St. Giles Cathedral di Edinburgo.

4 giorno

Re Carlo sarà in Irlanda del Nord per ricevere le condoglianze a Hillsborough Castle e assistere a una messa a Belfast’, alla St Anne’s Cathedral.

5 giorno

Scatta l'Operation Lion, ovvero la processione del feretro da Buckingham Palace a Westminster, lungo un tragitto cerimoniale che attraverserà Londra. A Westminster ci sarà una messa.

Dal 6 al 9 giorno

E' il tempo dell'Operation Feather.: ilferetro della Regina riposerà su un catafalco al centro della Westminster Hall, per ricevere l'omaggio dei sudditi, per 23 ore al giorno. Intanto ferveranno i preparativi per i funerali. il 7 giorno Re Carlo sarà in Galles, per le condoglianze del Parlamento gallese e la messa a Cardiff, alla Llandaff Cathedral.

10 giorno

Funerali di stato a Westminster Abbey. Sarà il giorno del lutto nazionale. A mezzogiorno ci saranno in tutto il Regno Unito 2 minuti di silenzio. Dopo la funzione il feretro sarà poi portato a Windsor, per una messa nella St George’s Chapel. La Regina Elisabetta sarà sepolta a Windosr, al King George VI Memorial Chapel.