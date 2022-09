Timore per la Regina Elisabetta: I figli al capezzale

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta non sono buone. E' la notizia più triste in arrivo dal regno Unito. La Sovrana, che ha da poco festeggiato i 70 anni di regno, infatti non sta bene e i medici si dicono "preoccupati":

A rivelarlo è stato il portavoce di Buckingham Palace. I figli della Regina sono accorsi a Balmoral, dove risiede la Sovrana. A rivelarlo è stato il corrispondente reale del Sun, Matt Wilkinson che ha twittato: "A seguito di un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà, e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina resta, così, a suo agio e a Balmoral" e ha aggiunto poi che il Principe Carlo, Camilla e il Principe William si erano recati a Balmoral.

La nuova primo ministro Liz Truss ha twittato: "L'intero Paese è profondamente preoccupato dalle notizie che arrivano da Buckingham Palace in questa ora di pranzo. I miei pensieri - e quelli delle persone in tutto il Regno Unito - sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento". Il cambio della guardie a Buckingham Palace è stato sospeso e il sito della BBC ha sospeso la programmazione ordinaria, mentre la folla si è radunata sotto il Palazzo. E adesso il Regno Unito sta col fiato sospeso.

(foto Getty Images)