La Principessa Charlene ha rotto il silenzio e ha parlato del suo periodo difficile

La Principessa Charlene ha deciso di rompere il silenzio e parlare della lunga malattia che l'ha colpita, quell'infezione a naso, orecchie e gola che tanto tempo l'ha tenuta lontana dal Principato e dalla famiglia.

In un'intervista al magazine sudafricano News 24 la Principessa ha parlato apertamente di quei giorni difficili, quando in Sudafrica è stata colpita dall'infezione e ha dovuto affrontare lunghe cure sul posto e in seguito la convalescenza in una clinica in Svizzera.

"Ho passato un periodo difficile", ha raccontato Charlene "ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia". E anche: "La mia vita quotidiana ora ruota attorno ai miei figli... Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla".

La Principessa Charlene ha anche parlato della sua fede, che le ha dato grande sostegno nei giorni più duri: "Sono profondamente cristiana... La fede mi ha guidato nei momenti difficili della mia vita" e ha ricordato la visita a Papa Francesco in Vaticano: "È stato un onore e un privilegio".

