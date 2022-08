Gli ultimi giorni di Lady Diana e quel grande rimpianto del Principe Harry

Lady Diana è scomparsa tragicamente il 31 agosto 1997 a causa di un terribile schianto in auto nel tunnel dell’Alma, a Parigi. E ancora oggi, a 25 anni di distanza da quei fatti, il Principe Harry prova un enorme rimpianto.

In quei lontani giorni il Principe Harry e il fratello William, allora rispettivamente di 12 e 15 anni, erano in Scozia, a Balmoral, con il padre Carlo. E proprio il giorno prima dell'incidente, Lady Diana telefonò per chiacchierare con i figli. Ma i ragazzi erano impegnati a giocare con i cugini e dedicarono alla madre pochissimi, sbrigativi minuti. Fu quella l'ultima volta che sentirono la sua voce.

Il Principe Harry ha poi raccontato nel documentario "Our Mother Diana: Her Life and Legacy" che: "Se avessi saputo che quella era l’ultima volta che avrei parlato con mia madre, quante cose avrei fatto, quante cose le avrei detto".

E anche il Principe William ha questa dolorosa memoria: "L’ultimo ricordo che ho di mia mamma è una telefonata a Balmoral. A quel tempo io e Harry eravamo in giro per il giardino a badare ai fatti nostri, giocando con i nostri cugini e divertendoci molto... Penso che sia io che Harry avessimo tanta fretta di salutarla. Le dicemmo ‘ciao, ci vediamo’". Ma questo purtroppo non accadde mai più.

(foto Getty Images)