Kate Middleton: viaggio dentro Adelaide Cottage , la sua nuova casa

Kate Middleton, il Principe William e i piccoli George, Charlotte e Louis si trasferiscono a Windsor, per stare più vicini alla Regina Elisabetta, che vive adesso nel castello di Windsor (Buckingham Palace infatti per ora è nel pieno dei lavori di ristrutturazione). La dimora scelta dai Duchi di Cambridge è il piccolo Adelaide Cottage.

Si tratta di una dimora di appena 4 camere (a differenza delle 12 del Frogmore Cottage, dove vivevano Meghan e il Principe Harry) e non c'è spazio neanche per la servitù. Il tabloid Sun ha scritto: "Adelaide Cottage si adatta perché è una casa con quattro camere da letto e va benissimo per i Duchi che non hanno personale da fare dormire in casa... Non hanno altre pretese se non una piacevole casa familiare vicino alle scuole e alla Regina. Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di appariscente né qualcosa che necessitasse di una ristrutturazione o di una sicurezza aggiuntiva per non essere di peso ai contribuenti".

Con il trasferimento a Windsor, anche i bambini frequenteranno una nuova scuola: la Lambrook School, nel Berkshire, un istituto immerso nella campagna inglese.

(Foto Getty Images)