Harry e Meghan tornano a Londra e fanno nuovo dispetto alla Regina

Harry e Meghan hanno deciso di tornare a Londra. Si tratterà di un breve soggiorno, ma non per questo mancheranno i dissidi. La coppia ha infatti reso noto da poco che intende risposarsi. Harry e Meghan vogliono rinnovare la loro promessa di matrimonio, consuetudine statunitense che non è in uso in Europa e soprattutto nella Famiglia Reale. Insomma, si tratta dell'ennesimo strappo all'etichetta che come sempre ferirà la Regina Elisabetta.

Inoltre Harry e Meghan vogliono celebrare l'evento in California, alla presenza della sola madre di lei, Dora Ragland, dei due figli e di alcuni amici intimi. Seguirà una seconda luna di miele.

Poi, il 5 settembre, l'arrivo nel Regno Unito. Ma la Sovrana ha già fatto sapere che non potrà incontrare la coppia (a causa dei numerosi impegni Reali, è la versione ufficiale). A creare nervosismo è anche l'uscita dell'autobiografia del Principe Harry, che potrebbe creare nuovi malumori a corte. Per questo motivo, neanche il Principe William e Kate Middleton incontreranno Harry e Meghan. Forse, la sola che passerà del tempo con loro sarà la cugina Eugenie, l'unica rimasta in ottimi rapporti con la coppia.

