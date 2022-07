Tom Cruise avrebbe perso la testa per Kate Middleton

Le voci si fanno insistenti: Tom Cruise sarebbe stregato dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton! Se ne parla e scrive da settimane.

Le foto scattate alla première di "Top Gun: Maverick" hanno fatto il giro del web. Il bell'attore hollywoodiano in quella occasione ha avuto occhi solo per la moglie del Principe William.

Lo stesso copione è stato replicato sabato scorso quando al torneo di Wimbledon, tra gli eventi sportivi più importanti al mondo, il divo è stato immortalato mentre ammirava con aria sognante Kate seduta in prima fila nel Royal Box, di giallo vestita.

L'attore in completo blu era solo un paio di posti più indietro e gli sguardi rivolti alla futura Regina non sono sfuggiti a nessuno. Come sempre il gossip ci ha ricamato. In rete si legge: "Tom cotto di Kate". Ma è una Mission Impossibile. Non tanto per la differenza di età: lui 62enne lei 40 anni, ma per i ruoli che entrambi ricoprono nella società.

E poi la Duchessa è innamoratissima del suo William e anche quando anni fa il marito è stato al centro di un pettegolezzo per una presunta relazione con una nobile vicina di casa, lei ha tenuto il baricentro fermo. La famiglia prima di qualsiasi altra cosa. Nessuna scenata, di certo un chiarimento tra i due sarà avvenuto ma tra le mura del castello. Perché come recita il vecchio adagio: "i panni sporchi si lavano in casa".

(Foto Getty Images)