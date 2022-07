Principessa Charlene: l'anniversario di nozze

Il 1 e il 2 luglio 2011, nella suggestiva cornice del Principato di Monaco, si svolgeva il matrimonio tra S.A.S. il Principe Alberto e la sua fidanzata, Charlene Wittstock. Il 1 luglio 2011 era stato il giorno delle nozze in forma civile, il 2 luglio quello delle nozze in forma religiosa. Si erano così susseguiti due giorni di gioia e di festeggiamenti, tra cui due eventi musicali di risonanza internazionale.

Dopo il matrimonio civile, nella piazza del Palazzo fu allestito un buffet curato da chef del Sudafrica e di Monaco, guidati dal multistellato Alain Ducasse.

L'abito da sposa della Principessa era stato creato da Giorgio Armani, mentre le damigelle d'onore indossavano abiti tradizionali di Monaco disegnati personalmente dalla principessa Carolina e da Jean-Christophe Maillot, direttore di Les Ballets de Monte Carlo.

Tra gli invitati, Re Carlo XVI Gustavo di Svezia, Re Alberto II del Belgio, Federico, Principe ereditario di Danimarca, Haakon, Principe ereditario di Norvegia, Edoardo, Conte di Wessex (in rappresentanza della Regina Elisabetta II), Giorgio Armani,

Naomi Campbell, Karl Lagerfeld, Roger Moore, Andrea Bocelli, Umberto Tozzi.



Il 30 giugno si era svolto, allo stadio Louis II, il concerto degli Eagles. Il 1 luglio era stata la volta dello spettacolo allestito dal celebre musicista Jean Michel Jarre a Port Hercule: un allestimento memorabile per uno spettacolo futuribile, tra architetture di luci e laser, video HD, effetti speciali. La struttura era larga 200 metri e ospitava un palco alto 35 metri. Schermi giganti avevano permesso di seguire l'evento in vari punti di Monte Carlo. L'accesso ai due eccezionali concerti era gratuito. Si trattava infatti del regalo speciale che la coppia principesca aveva offerto ai cittadini monegaschi e a tutti quanti avevano festeggiato le nozze dalla Francia e dall'Italia, recandosi nel Principato e prendendo parte ai festeggiamenti.

Per l'occasione, Jean Michel Jarre aveva creato uno spettacolo ad hoc, con nuove creazioni e brani originali, dedicati proprio a S.A.S. il Principe Alberto e alla sposa.

